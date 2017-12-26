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Солнечное гало над Зеленоградом

Автор:
Ольга
Дата публикации:
18:23
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Эффект солнечного гало увидели жители Зеленоградского округа Москвы.

  • 24
  • 0

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