Ровно через неделю горожан ожидает редкое астрономическое явление "Голубая Луна" с полным лунным затмением
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:01
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31 января при ясном небе можно будет понаблюдать за суперлунием, вторым в 2018 году. Редкое астрономическое явление, когда полное лунное затмение совпадет с суперлунием, последний раз такое совпадение было отмечено в декабре 1982 года. "Голубой Луной" называют второе полнолуние месяца; суперлуние, когда Луну без определенных устройств можно видеть ярче на 30% и больше на 14%, чем в обычное полнолуние. А пока Луна продолжает расти.
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