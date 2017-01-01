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Жители Брянска увидели солнечное гало

Автор:
Яна Могилева
Дата публикации:
18:12
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Редкое явление-отражение лучей солнца (мороз и солнце) эффект гало.

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