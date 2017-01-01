"Зубастая" ледяная красота свисает с крыш и труб в центральной части столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:18

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"Зубастая" ледяная красота свисает с крыш и водосточных труб. На улице Солянка( д. 12-14), большой "клык" свисает с крыши в Армянском переулке( д.№ 1/16/6 стр.2), в Потаповском переулке помимо "зубов" есть и небольшие "сугробы" на крышах, которые могут упасть на головы прохожих (д.№ 5 стр.1). А на Мясницкой улице практически с каждого дома свисают сосульки, они украшают фонари , карнизы и провода.