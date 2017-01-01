Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 января 2018 года

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы

Огонь вырывается из-под днища автобуса в Усть-Куте

#зима24 : Жители села Ермаковское Красноярского края сами расчищают дорогу после снегопадов

Солнечное гало озарило небо над Липецкой областью в праздник Крещения Господня

Старт проекта «Библиотека юного путешественника» на Казанском вокзале

Бои за чайники устроили покупатели в магазине Новосибирска

Пожар в строительных вагончиках произошёл ночью на севере Москвы

В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Зубастая" ледяная красота свисает с крыш и труб в центральной части столицы

"Зубастая" ледяная красота свисает с крыш и труб в центральной части столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:18
  • 27
  • 0

"Зубастая" ледяная красота свисает с крыш и водосточных труб. На улице Солянка( д. 12-14), большой "клык" свисает с крыши в Армянском переулке( д.№ 1/16/6 стр.2), в Потаповском переулке помимо "зубов" есть и небольшие "сугробы" на крышах, которые могут упасть на головы прохожих (д.№ 5 стр.1). А на Мясницкой улице практически с каждого дома свисают сосульки, они украшают фонари , карнизы и провода.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

53 0
22:49 | tim777
Машина вылетела на автобусную остановку на проспекте Мира: есть пострадавшие
18 0
21:03 | Uwis
В Москве продолжают устранять последствия сильных снегопадов
81 0
23.01 20:18 | LaimeLaim
Небезопасная "красота" свивает с водосточных труб и крыш столицы