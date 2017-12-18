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Вандалы изрисовали ограду Ивановского монастыря

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:32
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Часть ограды Ивановского монастыря (улица Забелина" изрисована вандалами.

  • 24
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