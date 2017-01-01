Кактус-орхидея расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

Автор: Uwis Дата публикации: 24.01 23:28

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В Суккулентной оранжерее "Аптекарского огорода" можно увидеть большой цветок оттенка фуксии. Эпикактусы (Кактусы-орхидеи) - большая группа эпифитных кактусов, полученных в результате гибридизации различных видов. В коллекции "Аптекарского огорода" представлены наиболее интересные и популярные сорта, черенки которых ( более 20 сортов 5 видов ) привезли из США в 2012 году.