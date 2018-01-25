ДТП на проспекте Мира, где автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

Автор: Sargo Дата публикации: 24.01 23:28

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ДТП на проспекте Мира у дома 68, где автомобиль врезался в остановку общественного транспорта