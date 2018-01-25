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Главная  /  Репортажи  /  ДТП на проспекте Мира, где автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

ДТП на проспекте Мира, где автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

Автор:
Sargo
Дата публикации:
24.01 23:28
  • 141
  • 3

ДТП на проспекте Мира у дома 68, где автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

  • 141
  • 3

Комментарии (3)

  • MR_Denis
    24.01 23:30
    ДТП произошло в ЦАО, а не СВАО.
  • Artem_077
    00:05
    В 00:01, 25.01. на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2746363
  • Sargo
    02:42
    Спасибо Артём. Так же по М24 в 01:03, 25-01-2018. Копия эфира записана.
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