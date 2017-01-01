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Главная  /  Репортажи  /  У 300-летней лиственницы Петра 1 появилась надежная опора, которая убережёт ее от стремительного разрушения

У 300-летней лиственницы Петра 1 появилась надежная опора, которая убережёт ее от стремительного разрушения

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:05
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После летнего шторма у дерева-символа Сада появилась вертикальная трещина, которая стала угрожающее быстро расширяться. Чтобы избежать окончательной гибели дерева, вес обеих ветвей перенесли на искусственную десятиметровую опору. Леса достаточно прочны и не создают дополнительной ветровой нагрузки. Позднее опору задекорируют, чтобы она вписалась в интерьер сада. Главный садовник "Аптекарского огорода" Антон Дубенюк прокомментировал ход спасательной операции.

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