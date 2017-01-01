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В Санкт-Петербурге на Гороховой улице горит офисное здание

Автор:
Вадим Иванов
Дата публикации:
00:41
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В Санкт-Петербурге на Гороховой улице, д.47В горит офисное здание.

  • 39
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