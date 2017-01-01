Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Мира
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 01:06
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По данным ведомства, около д. 68 по проспекту Мира водитель автомобиля Ford Explorer съехал с проезжей части на тротуар, где совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб. Также пострадали два пешехода и пассажир внедорожника, которые были госпитализированы.
«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают причины и все обстоятельства ДТП на проспекте Мира, добавили в пресс-службе.
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