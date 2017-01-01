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Главная  /  Репортажи  /  Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Мира

Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Мира

Автор:
tim777
Дата публикации:
01:06
  • 145
  • 1

По факту наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в центре столицы проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, около д. 68 по проспекту Мира водитель автомобиля Ford Explorer съехал с проезжей части на тротуар, где совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб. Также пострадали два пешехода и пассажир внедорожника, которые были госпитализированы.

«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают причины и все обстоятельства ДТП на проспекте Мира, добавили в пресс-службе.
  • 145
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    01:23
    АГН в 1:22: http://www.mskagency.ru/materials/2746371
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