Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Мира

Автор: tim777 Дата публикации: 01:06

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145 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/201099

По факту наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в центре столицы проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.По данным ведомства, около д. 68 по проспекту Мира водитель автомобиля Ford Explorer съехал с проезжей части на тротуар, где совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб. Также пострадали два пешехода и пассажир внедорожника, которые были госпитализированы.«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.В настоящее время полицейские устанавливают причины и все обстоятельства ДТП на проспекте Мира, добавили в пресс-службе.