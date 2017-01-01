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Тепличная ярмарка загорелась на востоке Москвы

Автор:
Cocascoloy
Дата публикации:
07:28
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В Москве около пяти утра загорелась ярмарка тепличных растений, расположенная на 16-й Парковой улице.

  • 59
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