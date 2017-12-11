Два автобуса столкнулись в 3-м Сетуньском проезде в Москве

Автор: FilippSO Дата публикации: 10:30

27

27 0

Два автобуса столкнулись в 3-м Сетуньском проезде в Москве. Движение транспорта оказалось сильно затруднено. Пострадавших нет.