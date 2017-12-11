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Главная  /  Репортажи  /  Два автобуса столкнулись в 3-м Сетуньском проезде в Москве

Два автобуса столкнулись в 3-м Сетуньском проезде в Москве

Автор:
FilippSO
Дата публикации:
10:30
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  • 0

Два автобуса столкнулись в 3-м Сетуньском проезде в Москве. Движение транспорта оказалось сильно затруднено. Пострадавших нет.

  • 27
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