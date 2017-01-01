Иней на стекле и иная зимняя красота в Донецке

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 25.01 16:12

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В Донецке (ДНР) все еще зима. Очень холодно - и хорошо, что почти без ветра. Снега навалило невообразимое количество. Тут по прогнозу обещают оттепель, - а у нас по причине переноса погода как в Москве день - два назад,- и мы будем, как в Париже - ну то есть нас тающим снегом зальет :-) Ну а пока... Иней заснимала прямо на окне трамвая. Воробьишки в количестве "куст шевелится". Кусты дугообразные и сферические; первые то ли от ветра, то ли от снега так наклонило, их замечаю в городе много- именно последнее время много, летом вроде как не было. Но вообще-то я весну хочу!