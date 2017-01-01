Татьянин день в Москве станет последним в этом месяце морозным днем
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 25.01 15:18
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Татьянин день в Москве станет последним в этом месяце морозным днем. Уже предстоящей ночью погоду начнут определять атмосферные фронты атлантического циклона. Усилится ветер в порывах до 17 м/с, вернутся снегопады, поднимется метель, повысится температура. Хотя ночью в выходные еще будет подмораживать, все равно температура ожидается выше климатической нормы. В понедельник снег продолжится - за трое суток может выпасть до 5-7 см снега и январская норма по осадкам будет выполнена.
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