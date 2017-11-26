Катание на лыжах по Москва-реке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 25.01 17:45

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В районе Живописного моста горожане катаются на лыжах по замерзшей реке. Насколько это безопасно неизвестно, по реке периодически проезжают сотрудники МЧС.