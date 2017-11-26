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Катание на лыжах по Москва-реке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
25.01 17:45
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В районе Живописного моста горожане катаются на лыжах по замерзшей реке. Насколько это безопасно неизвестно, по реке периодически проезжают сотрудники МЧС.

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