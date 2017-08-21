Последние приготовления перед открытием ICE парка в Крылатском

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 25.01 18:22

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В парке "Skazka" уже скоро открывается тематический ICE парк, где будет более 20-ти интерактивных животных ледникового периода. Такой парк в столице не имеет аналогов, он будет интересен как детям так и взрослым. Это своего рода путешествие во времени, где можно будет увидеть мамонта, пещерного медведя и саблезубых кошек, а также ледяные фигуры из снега и льда, которые будут светиться. Открытие ICE парка запланировано на 27 января 2018 года.