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Последние приготовления перед открытием ICE парка в Крылатском

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
25.01 18:22
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В парке "Skazka" уже скоро открывается тематический ICE парк, где будет более 20-ти интерактивных животных ледникового периода. Такой парк в столице не имеет аналогов, он будет интересен как детям так и взрослым. Это своего рода путешествие во времени, где можно будет увидеть мамонта, пещерного медведя и саблезубых кошек, а также ледяные фигуры из снега и льда, которые будут светиться. Открытие ICE парка запланировано на 27 января 2018 года.

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