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Вечерние кадры погоды близ Воробьёвых гор

Автор:
Sargo
Дата публикации:
25.01 19:27
  • 29
  • 1

Вечерние кадры погоды близ Воробьёвых гор.

  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    25.01 21:47
    Вообще-то у географического места существует определенный адрес: ЦАО, Лужнецкая наб. Воробьёвыми горами тут даже и не пахнет.
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