ДТП в Серпухове. Феноменальная реакция девушки помогла избежать столкновения

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Девушка за рулём зелёного автомобиля "Matiz", выезжая с парковки пересекла двойную сплошную и врезалась в мирно проезжавший мимо белый автомобиль "KIA", направив его прямиком на встречку под столкновение с "Газелью", но дама за рулём "KIA" продемонстрировала феноменальную реакцию и редкое везение, сумев вырулить в миллиметрах от грузовика и не зацепив никого улетела направо в снег...