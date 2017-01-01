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Главная  /  Репортажи  /  ДТП в Серпухове. Феноменальная реакция девушки помогла избежать столкновения

ДТП в Серпухове. Феноменальная реакция девушки помогла избежать столкновения

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
25.01 22:35
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Девушка за рулём зелёного автомобиля "Matiz", выезжая с парковки пересекла двойную сплошную и врезалась в мирно проезжавший мимо белый автомобиль "KIA", направив его прямиком на встречку под столкновение с "Газелью", но дама за рулём "KIA" продемонстрировала феноменальную реакцию и редкое везение, сумев вырулить в миллиметрах от грузовика и не зацепив никого улетела направо в снег...

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