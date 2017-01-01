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Владимир Высоцкий звучит и на эсперанто - вечер памяти автора-исполнителя и актера в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
25.01 22:13
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Традиционные творческие встречи "Пятницы у Мордвинова" в Тихвинской Центральной библиотеке имени И.П.Мордвинова перенесли на сегодня. По уважительной причине - вспоминали Владимира Семеновича Высоцкого - ему бы сегодня исполнилось 80 лет. Любовь Черкашина рассказала об известных и не совсем кому известных фактах биографии актера, поэта и певца а Алла Титова - о его ролях в кино и его песнях, что звучат с экрана. Тихвинские авторы-исполнители подарили участникам вечера песни юбиляра и свои - посвященные ему. Михаил Бронштейн одну песню перевел и исполнил на языке эсперанто. Поэт Наталья Райская показала часть своей коллекции - книги, пластинки, кассеты, плакаты - связанные с творчеством Владимира Семеновича. Кстати автором выражения "автор-исполнитель" является В. С. Высоцкий. От автора репортажа - казалось совсем недавно отметили его 50-летие - и вот новый юбилей!

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