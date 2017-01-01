Машина вылетела с дороги в результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 25.01 22:08

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На юге Москвы в районе Чертаново Южное произошло ДТП. На пересечении Варшавского шоссе с улицей Академика Янгеля столкнулись два легковых автомобиля "Ниссан" и "Киа". В результате удара автомобиль "Киа" развернуло и он вылетел с проезжей части. К счастью в результате аварии никто серьезно не пострадал, прибывшие к месту вызова медики осмотрели девушку-водительницу "Киа", она не пострадала. Все обстоятельства случившегося выясняются.