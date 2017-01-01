Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 января 2018 года

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы

Огонь вырывается из-под днища автобуса в Усть-Куте

#зима24 : Жители села Ермаковское Красноярского края сами расчищают дорогу после снегопадов

Солнечное гало озарило небо над Липецкой областью в праздник Крещения Господня

Старт проекта «Библиотека юного путешественника» на Казанском вокзале

Бои за чайники устроили покупатели в магазине Новосибирска

Пожар в строительных вагончиках произошёл ночью на севере Москвы

В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Машина вылетела с дороги в результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Машина вылетела с дороги в результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
25.01 22:08
  • 65
  • 0

На юге Москвы в районе Чертаново Южное произошло ДТП. На пересечении Варшавского шоссе с улицей Академика Янгеля столкнулись два легковых автомобиля "Ниссан" и "Киа". В результате удара автомобиль "Киа" развернуло и он вылетел с проезжей части. К счастью в результате аварии никто серьезно не пострадал, прибывшие к месту вызова медики осмотрели девушку-водительницу "Киа", она не пострадала. Все обстоятельства случившегося выясняются.

  • 65
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
25.01 23:56 | Uwis
На ВДНХ планируют отреставрировать арку Южного входа
76 1
25.01 22:53 | denis947
Машина загорелась в результате ДТП на 20 км МКАД
173 2
25.01 12:28 | denis947
Иномарка сбила пешехода на Липецкой улице в Москве
291 3
15.01 20:13 | Стрелец
На юге Москвы два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе