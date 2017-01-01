Машина загорелась в результате ДТП на 20 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 25.01 22:53

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На юге МКАД произошло ДТП. На внешней стороне 20 км столкнулись три легковых автомобиля "Форд", "Ниссан" и "Фольксваген". В результате столковения в моторном отсеке "Форда" произошло возгорание. Участники аварии и очевидцы с помощью огнетушителей сбили пламя, а полностью пролили горевший автомобиль прибывшие к месту вызова пожарные подразделения. Никто из участников аварии серьезно не пострадал, медпомощь никому не потребовалась.