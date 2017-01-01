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Машина загорелась в результате ДТП на 20 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
25.01 22:53
  • 76
  • 1

На юге МКАД произошло ДТП. На внешней стороне 20 км столкнулись три легковых автомобиля "Форд", "Ниссан" и "Фольксваген". В результате столковения в моторном отсеке "Форда" произошло возгорание. Участники аварии и очевидцы с помощью огнетушителей сбили пламя, а полностью пролили горевший автомобиль прибывшие к месту вызова пожарные подразделения. Никто из участников аварии серьезно не пострадал, медпомощь никому не потребовалась.

  • 76
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    25.01 23:23
    В 23:18, 25.01. на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2746853
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