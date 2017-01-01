Машина загорелась в результате ДТП на 20 км МКАД
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 25.01 22:53
-
- 76
На юге МКАД произошло ДТП. На внешней стороне 20 км столкнулись три легковых автомобиля "Форд", "Ниссан" и "Фольксваген". В результате столковения в моторном отсеке "Форда" произошло возгорание. Участники аварии и очевидцы с помощью огнетушителей сбили пламя, а полностью пролили горевший автомобиль прибывшие к месту вызова пожарные подразделения. Никто из участников аварии серьезно не пострадал, медпомощь никому не потребовалась.
- 76
Комментарии (1)