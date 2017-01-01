На ВДНХ планируют отреставрировать арку Южного входа
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 25.01 23:56
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Арка Южного входа была построена 1954 году, она представляет собой выразительное сооружение выполненной в традициях палладианства. Монументальный портик образован колоннадой из шести круглых колонн и двух восьмиметровых пилонов, сами колонны украшены коринфским ордером. Строение является объектом культурного наследия федерального значения. Над созданием арки работали архитекторы: Воскресенский В.Л., Лебедев Г.Г. и Олтаржевский Д.Г.
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