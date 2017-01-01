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На ВДНХ планируют отреставрировать арку Южного входа

Автор:
Uwis
Дата публикации:
25.01 23:56
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Южная арка — третья на очереди на проведение реставрации после Северного и Главного входов. Специалисты разработали Комплексный проект реставрации, который сейчас проходит согласования в Департаменте культурного наследия города Москвы. После получения всех необходимых разрешений начнутся комплексные работы — первые с момента создания Южного входа.
Арка Южного входа была построена 1954 году, она представляет собой выразительное сооружение выполненной в традициях палладианства. Монументальный портик образован колоннадой из шести круглых колонн и двух восьмиметровых пилонов, сами колонны украшены коринфским ордером. Строение является объектом культурного наследия федерального значения. Над созданием арки работали архитекторы: Воскресенский В.Л., Лебедев Г.Г. и Олтаржевский Д.Г.

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