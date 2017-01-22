Баня и три частных дома полностью сгорели в селе Немчиновка Московской области

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:03

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114 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/201140

Загорелся одноэтажный деревянный частный дом в селе Немчиновка. Пожар начался внутри дома. Хозяин заметил возгорание лишь тогда, когда пожар уже принял открытую форму. Огонь стал стремительно распространяться и вскоре перекинулся на два соседних дома и баню.К прибытию пожарных площадь пожара достигла 200 квадратных метров. На место были высланы пожарные из Москвы, Одинцово и Красногорска. Чтобы не подвозить воду на пожарных автомобилях, пожарные разрубили лед в ближайшем водоеме и проложили магистральную линию длиной в 800 метров до места пожара. С огнем удалось справиться лишь спустя 4 часа. Все охваченные огнем строения выгорели до основания.Пострадавших на пожаре нет. По словам хозяина дома, пожар начался из-за короткого замыкания. Мужчина попытался самостоятельно потушить огонь, но не смог и вызвал пожарных.Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка