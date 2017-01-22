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Главная  /  Репортажи  /  Баня и три частных дома полностью сгорели в селе Немчиновка Московской области

Баня и три частных дома полностью сгорели в селе Немчиновка Московской области

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
01:03
  • 114
  • 1

Загорелся одноэтажный деревянный частный дом в селе Немчиновка. Пожар начался внутри дома. Хозяин заметил возгорание лишь тогда, когда пожар уже принял открытую форму. Огонь стал стремительно распространяться и вскоре перекинулся на два соседних дома и баню.
К прибытию пожарных площадь пожара достигла 200 квадратных метров. На место были высланы пожарные из Москвы, Одинцово и Красногорска. Чтобы не подвозить воду на пожарных автомобилях, пожарные разрубили лед в ближайшем водоеме и проложили магистральную линию длиной в 800 метров до места пожара. С огнем удалось справиться лишь спустя 4 часа. Все охваченные огнем строения выгорели до основания.
Пострадавших на пожаре нет. По словам хозяина дома, пожар начался из-за короткого замыкания. Мужчина попытался самостоятельно потушить огонь, но не смог и вызвал пожарных.

Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка
  • 114
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    09:36
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 01:39 http://www.mskagency.ru/materials/2746863 26.01.18. Ссылка на портал добавлена.
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