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26, 27 и 28 января - последние дни бонсай в "Аптекарском огороде"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:59
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Самая масштабная в России выставка крошечных деревьев в возрасте до 150 лет заканчивает свою работу. На выставке можно увидеть 100-летнюю японскую сливу и сакуру в цвету, можжевельники, клёны, гинкго, ели, сосны, яблони и хурму с микроплодами. В субботу 27 января в 14.00 можно посетить последний мастер-класс по искусству выращивания минидеревьев от одного из лучших мастеров бонсай в стране.

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