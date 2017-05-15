26, 27 и 28 января - последние дни бонсай в "Аптекарском огороде"

Автор: Uwis Дата публикации: 10:59

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Самая масштабная в России выставка крошечных деревьев в возрасте до 150 лет заканчивает свою работу. На выставке можно увидеть 100-летнюю японскую сливу и сакуру в цвету, можжевельники, клёны, гинкго, ели, сосны, яблони и хурму с микроплодами. В субботу 27 января в 14.00 можно посетить последний мастер-класс по искусству выращивания минидеревьев от одного из лучших мастеров бонсай в стране.