Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 января 2018 года

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы

Огонь вырывается из-под днища автобуса в Усть-Куте

#зима24 : Жители села Ермаковское Красноярского края сами расчищают дорогу после снегопадов

Солнечное гало озарило небо над Липецкой областью в праздник Крещения Господня

Старт проекта «Библиотека юного путешественника» на Казанском вокзале

Бои за чайники устроили покупатели в магазине Новосибирска

Пожар в строительных вагончиках произошёл ночью на севере Москвы

В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сквер Аргентинской республики появился в центре Москвы

Сквер Аргентинской республики появился в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
26.01 17:06
  • 42
  • 0

Сквер Аргентинской Республики открыт в центре Москвы. В церемонии принял участие президент Аргентины Маурисио Макри с супругой. Президент торжественно снял флаг Аргентины с мемориального камня, установленного в центре сквера. Надпись на русском и испанском языках гласит: "Сквер Аргентинской Республики как символ дружбы между российским и аргентинским народами". На церемонии также присутствовали посол республики в Москве Рикардо Лагорио, дипсостав посольства и представители аргентинской диаспоры. Сквер расположен в центре Москвы в районе Якиманка на Житной улице рядом с посольством Аргентины. В сентябре прошлого года в Буэнос-Айресе появилась площадь, названная в честь России.

  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
26.01 23:50 | Sargo
Уборка снега на мосту Лужники
21 0
26.01 18:24 | Uwis
Статуя балерины может вернуться на "дом под юбкой" на Тверской улице
62 0
22.01 11:37 | Sargo
Ледяная пещера площадью 350 кв. м откроется в парке «Зарядье» в конце февраля
35 1
17.01 10:47 | Uwis
В центре столицы появится сквер имени народного артиста СССР Муслима Магомаева