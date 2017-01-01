Сквер Аргентинской республики появился в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 26.01 17:06

42

42 0

Сквер Аргентинской Республики открыт в центре Москвы. В церемонии принял участие президент Аргентины Маурисио Макри с супругой. Президент торжественно снял флаг Аргентины с мемориального камня, установленного в центре сквера. Надпись на русском и испанском языках гласит: "Сквер Аргентинской Республики как символ дружбы между российским и аргентинским народами". На церемонии также присутствовали посол республики в Москве Рикардо Лагорио, дипсостав посольства и представители аргентинской диаспоры. Сквер расположен в центре Москвы в районе Якиманка на Житной улице рядом с посольством Аргентины. В сентябре прошлого года в Буэнос-Айресе появилась площадь, названная в честь России.