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Главная  /  Репортажи  /  В Алдане люди замерзают в своих квартирах из-за аварии на котельной

В Алдане люди замерзают в своих квартирах из-за аварии на котельной

Автор:
Soroka
Дата публикации:
26.01 18:36
  • 28
  • 0

Уже целую неделю в квартирах очень холодно, вода замерзает на полу у кота в чашке, даже снег не тает рядом с обогревателем.

  • 28
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Комментарии (0)

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