В Алдане люди замерзают в своих квартирах из-за аварии на котельной

Автор: Soroka Дата публикации: 26.01 18:36

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Уже целую неделю в квартирах очень холодно, вода замерзает на полу у кота в чашке, даже снег не тает рядом с обогревателем.