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Главная  /  Репортажи  /  Статуя балерины может вернуться на "дом под юбкой" на Тверской улице

Статуя балерины может вернуться на "дом под юбкой" на Тверской улице

Автор:
Uwis
Дата публикации:
26.01 18:24
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Здание построено в 1940 году по проекту знаменитого архитектора А. Г. Мордвинова и инженера П. А. Красильникова и вместе с жилым домом № 15 занимает протяженный участок от Вознесенского переулка до Бульварного кольца. Огромная статуя балерины с поднятой к солнцу рукой скульптора Г. И. Мотовилова украшала угловую башню до 1958 года, которую демонтировали из-за аварийного состояния - она грозила упасть какому-нибудь на голову. По старой памяти коренные москвичи называют это здание «домом под юбкой».

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