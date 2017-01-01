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Нечищенная трасса Казань - Самара

Автор:
Аноним
Дата публикации:
26.01 18:24
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Автотрассу Казань - Самара в Ульяновской области не чистят. На дороге снежные заносы и гололед, очень трудно ездить.

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