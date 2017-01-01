Городские утки в ожидание "кормильцев"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 26.01 18:37

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Зимой уткам голодно и нет привычной для них пищи: водорослей, рачков, растений. Поэтому они радуются, когда горожане их подкармливают.