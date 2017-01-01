Зимние развлечения столичных автомобилистов: заезды "в заносе" по ледяному водоему
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 26.01 19:32
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Зима - время экстремальных сезонных развлечений людей, любящих автомобили и экстрим. Холодное время года и мороз дают возможность несколько месяцев вдоволь накатать круги на автомобиле по ледяному водоему и на полную катушку "надрифтиться". Москвичи из различных автоспорт-сообществ собираются на открытых площадках, где никому не помешают и отдыхают, получая от любимого занятия максимум удовольствия и адреналина.
- 30
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