Зимние развлечения столичных автомобилистов: заезды "в заносе" по ледяному водоему

Автор: denis947 Дата публикации: 26.01 19:32

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Зима - время экстремальных сезонных развлечений людей, любящих автомобили и экстрим. Холодное время года и мороз дают возможность несколько месяцев вдоволь накатать круги на автомобиле по ледяному водоему и на полную катушку "надрифтиться". Москвичи из различных автоспорт-сообществ собираются на открытых площадках, где никому не помешают и отдыхают, получая от любимого занятия максимум удовольствия и адреналина.