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Главная  /  Репортажи  /  Два автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе

Два автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
26.01 19:54
  • 63
  • 2

Вечером 26 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 14, столкнулись 2 автомобиля: "Ford Focus" и "Mazda". Оба автомобиля двигались по Алтуфьевскому шоссе в сторону области. Водитель автомобиля "Форд" совершал правый поворот, на улицу Хачатуряна, а затем начал смещаться левее. В этот момент из второго ряда направо стал поворачивать автомобиль "Мазда". Автомобили столкнулись. Удар пришёлся в заднее правое крыло. В результате ДТП у автомобиля "Форд" оказался повреждён бампер, а у автомобиля "Мазда" помято крыло. В ДТП из людей никто не пострадал. Аварийные автомобили немного затрудняют движение как на самом шоссе, так и на съезде.

  • 63
  • 2

Комментарии (2)

  • grinpavel2033
    26.01 21:00
    АГН "Москва" в 20:24 http://www.mskagency.ru/materials/2747235 26.01.18
  • MR_Denis
    26.01 21:38
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:24 http://www.mskagency.ru/materials/2747235 26.01.18. Ссылка на портал добавлена.
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