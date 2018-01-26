Два автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе

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Вечером 26 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 14, столкнулись 2 автомобиля: "Ford Focus" и "Mazda". Оба автомобиля двигались по Алтуфьевскому шоссе в сторону области. Водитель автомобиля "Форд" совершал правый поворот, на улицу Хачатуряна, а затем начал смещаться левее. В этот момент из второго ряда направо стал поворачивать автомобиль "Мазда". Автомобили столкнулись. Удар пришёлся в заднее правое крыло. В результате ДТП у автомобиля "Форд" оказался повреждён бампер, а у автомобиля "Мазда" помято крыло. В ДТП из людей никто не пострадал. Аварийные автомобили немного затрудняют движение как на самом шоссе, так и на съезде.