Информационные щиты с предупреждением о штрафах за остановку на "вафельной разметке" стали устанавливать в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 26.01 23:05

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Столичных автомобилистов стали предупреждать о правилах проезда перекрестков с вафельной разметкой. Информационный щит появился в Театральном проезде на пересечении с Неглинной улицей. Он напоминает о том, что за остановку на желтой сетке предусмотрен штраф. В 2018 году вафельная разметка появится еще почти на 80 перекрестках Москвы. В Центре организации дорожного движения уже обнародовали список улиц. Там также установят информационные щиты и камеры видеонаблюдения.