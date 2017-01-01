Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 января 2018 года

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы

Огонь вырывается из-под днища автобуса в Усть-Куте

#зима24 : Жители села Ермаковское Красноярского края сами расчищают дорогу после снегопадов

Солнечное гало озарило небо над Липецкой областью в праздник Крещения Господня

Старт проекта «Библиотека юного путешественника» на Казанском вокзале

Бои за чайники устроили покупатели в магазине Новосибирска

Пожар в строительных вагончиках произошёл ночью на севере Москвы

В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Кадры погоды вечером в пятницу из центра Москвы

Кадры погоды вечером в пятницу из центра Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
26.01 23:04
  • 16
  • 0

На следующей неделе в Москве ожидается очень низкое атмосферное давление. На этой - высокое. Вот такие скачки. Кому надо, запасайтесь таблетками.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
26.01 23:50 | Sargo
Уборка снега на мосту Лужники
22 0
26.01 21:37 | aleks-0755
В Сочи проснулись бабочки