Кадры погоды вечером в пятницу из центра Москвы

Автор: Sargo Дата публикации: 26.01 23:04

16

16 0

На следующей неделе в Москве ожидается очень низкое атмосферное давление. На этой - высокое. Вот такие скачки. Кому надо, запасайтесь таблетками.