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Пожар в жилом доме в Саратове

Автор:
morozovoleg
Дата публикации:
04:47
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Пожар в жилом доме № 33 по улице Антарская в городе Саратове, есть пострадавшие.

Россия, г. Саратов, ул. Аткарская, д. 33
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