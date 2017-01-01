Пожар в жилом доме в Саратове

Автор: morozovoleg Дата публикации: 04:47

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Пожар в жилом доме № 33 по улице Антарская в городе Саратове, есть пострадавшие.

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82 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/201186

Россия, г. Саратов, ул. Аткарская, д. 33