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Автомобиль такси разорвало на две части в ДТП на Варшавском шоссе: тяжело пострадал водитель

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
04:13
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Ночью на юге Москвы произошло серьёзное ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Варшавском шоссе, напротив дома № 45, произошло столкновение автомобилей "Тойота" и "Хёндай Солярис. По одной из версий водитель автомобиля такси "Хёндай" по касательно врезался в попутно ехавший автомобиль "Тойота", после чего автомобиль отбросило в правый ряд, где он врезался в столб. От сильного удара кузов автомобиля разорвало на две части, моторный отсек автомобиля отбросило обратно на дорогу, а вторую часть автомобиля выбросило на трамвайные пути. В результате ДТП тяжёлые травмы получил водитель автомобиля "Хёндай". С открытым переломом руки и многочисленными ушибами пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины ДТП установит следствие.

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