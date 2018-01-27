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Главная  /  Репортажи  /  В массовом ДТП на 86 км МКАД пострадало 3 человека

В массовом ДТП на 86 км МКАД пострадало 3 человека

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:05
  • 116
  • 4

Утром 27 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На 86 км внутренней стороны МКАД столкнулись 4 автомобиля: "Hyundai Porter", "Volkswagen Passat" и "Kia Rio". Фургон врезался вначале в "Volkswagen", который, в свою очередь, продвинулся вперёд и ударил автомобиль "Киа". В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель фургона, водитель и пассажир из автомобиля "Volkswagen". Госпитализация понадобилась водителю фургона. У него перелом ноги. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. Движение транспорта в районе аварии осложнено.

  • 116
  • 4

Комментарии (4)

  • Max_019
    10:20
    АГН в 10:17: http://www.mskagency.ru/materials/2747273.
  • Max_019
    10:22
    В 09:30 по М24 27.01.18.
  • tim777
    11:45
    По ВМ 27.01.18 в 11:30
  • MR_Denis
    11:56
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:17 http://www.mskagency.ru/materials/2747273, показан по ТК "Москва 24" в 11:05 и по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:25 27.01.18. Копии эфиров и ссылка на портал добавлены.
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