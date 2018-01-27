В массовом ДТП на 86 км МКАД пострадало 3 человека

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Утром 27 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На 86 км внутренней стороны МКАД столкнулись 4 автомобиля: "Hyundai Porter", "Volkswagen Passat" и "Kia Rio". Фургон врезался вначале в "Volkswagen", который, в свою очередь, продвинулся вперёд и ударил автомобиль "Киа". В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель фургона, водитель и пассажир из автомобиля "Volkswagen". Госпитализация понадобилась водителю фургона. У него перелом ноги. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. Движение транспорта в районе аварии осложнено.