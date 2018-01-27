Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 09:24

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Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы. Около 9 часов утра загорелась квартира на 7-м этаже по адресу: ул. Садовники, д. 10. К прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры шел густой дым. Чтобы попасть в горящую квартиру пожарно-спасательным подразделениям пришлось с помощью специнструмента вскрыть две двери. В ходе тушения пожара в одной из комнат был обнаружен погибший. С соседних квартир были спасены два человека. Причины пожара устанавливаются.