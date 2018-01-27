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Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:24
  • 85
  • 2

Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы. Около 9 часов утра загорелась квартира на 7-м этаже по адресу: ул. Садовники, д. 10. К прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры шел густой дым. Чтобы попасть в горящую квартиру пожарно-спасательным подразделениям пришлось с помощью специнструмента вскрыть две двери. В ходе тушения пожара в одной из комнат был обнаружен погибший. С соседних квартир были спасены два человека. Причины пожара устанавливаются.

  • 85
  • 2

Комментарии (2)

  • grinpavel2033
    11:24
    АГН "Москва" в 10:22 http://www.mskagency.ru/materials/2747275 27.01.18
  • MR_Denis
    11:51
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:22 http://www.mskagency.ru/materials/2747275 27.01.18. Ссылка на портал добавлена.
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