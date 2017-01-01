Демонтаж конструкций рынка на Большой Черемушкинской улице

Автор: denis947 Дата публикации: 09:39

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На юго-западе Москвы проходит демонтаж здания рынка, который располагался по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 2А. В ходе разборки здания рабочие обрушили металлическую конструкцию крыши и она частично завалилась на землю, а часть осталась на двух покосившихся опорах, такой разбор здания накануне очевидцы приняли за обрушение, но прибывшие на место подразделения МЧС, проведя разведку на месте, информацию опровергли.