Демонтаж конструкций рынка на Большой Черемушкинской улице
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 09:39
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На юго-западе Москвы проходит демонтаж здания рынка, который располагался по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 2А. В ходе разборки здания рабочие обрушили металлическую конструкцию крыши и она частично завалилась на землю, а часть осталась на двух покосившихся опорах, такой разбор здания накануне очевидцы приняли за обрушение, но прибывшие на место подразделения МЧС, проведя разведку на месте, информацию опровергли.
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