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Главная  /  Репортажи  /  "Киа" протаранила самосвал с прицепом на 18 км МКАД

"Киа" протаранила самосвал с прицепом на 18 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:21
  • 96
  • 2

Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке МКАД. В районе Капотни на внешней стороне 18 км водитель легкового автомобиля "Киа" не справился с управлением и протаранил самосвал с прицепом. В результате столкновения грузовик и прицеп развернуло поперек проезжей части. Прибывшие на место аварии оперативные службы города оказали первую медпомощь пострадавшему водителю иномарки и с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу, водитель самосвала не пострадал. Все обстоятельства аварии выясняются.

  • 96
  • 2

Комментарии (2)

  • grinpavel2033
    11:26
    АГН "Москва" в 10:58 http://www.mskagency.ru/materials/2747281 27.01.18
  • MR_Denis
    11:51
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:58 http://www.mskagency.ru/materials/2747281 27.01.18. Ссылка на портал добавлена.
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