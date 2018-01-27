"Киа" протаранила самосвал с прицепом на 18 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 10:21

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Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке МКАД. В районе Капотни на внешней стороне 18 км водитель легкового автомобиля "Киа" не справился с управлением и протаранил самосвал с прицепом. В результате столкновения грузовик и прицеп развернуло поперек проезжей части. Прибывшие на место аварии оперативные службы города оказали первую медпомощь пострадавшему водителю иномарки и с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу, водитель самосвала не пострадал. Все обстоятельства аварии выясняются.