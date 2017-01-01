В жилом доме на улице Авиаторов в Москве из крана течет ржавая вода

Автор: facebook125695621169958 Дата публикации: 11:42

11

11 0

Уже не в первый раз жители дома 30 по улице Авиаторов в Москве наблюдают грязную и ржавую воду из под крана.