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Главная  /  Репортажи  /  В жилом доме на улице Авиаторов в Москве из крана течет ржавая вода

В жилом доме на улице Авиаторов в Москве из крана течет ржавая вода

Автор:
facebook125695621169958
Дата публикации:
11:42
  • 11
  • 0

Уже не в первый раз жители дома 30 по улице Авиаторов в Москве наблюдают грязную и ржавую воду из под крана.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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