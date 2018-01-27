В связи с изменением расположения остановки автобуса № 497 у станции метро «Проспект Вернадского», пассажиров угощают чаем и сладостями

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 27.01 12:37

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С 27 января на западе Москвы, для удобства пассажиров изменилось место посадки в автобус №497 у станции метро «Проспект Вернадского» в сторону микрорайона Переделкино Ближнее. На новой остановке пассажиров угощают чаем, кофе и конфетами, чтобы они могли согреться и с комфортом подождать автобус.