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В связи с изменением расположения остановки автобуса № 497 у станции метро «Проспект Вернадского», пассажиров угощают чаем и сладостями

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
27.01 12:37
  • 71
  • 2

С 27 января на западе Москвы, для удобства пассажиров изменилось место посадки в автобус №497 у станции метро «Проспект Вернадского» в сторону микрорайона Переделкино Ближнее. На новой остановке пассажиров угощают чаем, кофе и конфетами, чтобы они могли согреться и с комфортом подождать автобус.

  • 71
  • 2

Комментарии (2)

  • grinpavel2033
    27.01 13:20
    АГН "Москва" в 13:15 http://www.mskagency.ru/materials/2747303 27.01.18
  • MR_Denis
    27.01 13:42
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:15 http://www.mskagency.ru/materials/2747303 27.01.18. Ссылка на портал добавлена.
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