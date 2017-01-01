Пресс-подход об изменениях маршрутной сети частных перевозчиков в столице
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 27.01 13:22
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На сегодняшний день по государственным контрактам в Москве работают 8 частных перевозчиков. Они обслуживают 211 городских маршрутов в 9 округах Москвы. Наибольшее количество маршрутов проходят в юго-восточном, северном и северо-восточном округах. За 2017 год автобусами коммерческих перевозчиков воспользовались 280 млн пассажиров.
Маршрутная сеть наземного транспорта оптимизируется под запросы москвичей. За весь период работы коммерческих автобусов по государственным контрактам рассмотрено около 9 тысяч обращений пассажиров, более чем в 2000 случая специалисты выезжали на линию для выяснения и устранения существующих проблем.
В 2018 году планируются к вводу 29 маршрутов, 13 из которых - на территории Новой Москвы. Прогнозируемый пассажиропоток на этих маршрутах составит 16,36 миллиона человек в год. В общей сложности новые маршруты, которые запустят в 2018 году, будут обслуживать 195 автобусов большой, средней и малой вместимости.
Интервью: Александр Поляков - и. о. директора ГУП «МосгортрансНИИпроект».
Павел Павлов - руководитель ГКУ «Организатор перевозок».
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