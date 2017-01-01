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Пресс-подход об изменениях маршрутной сети частных перевозчиков в столице

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
27.01 13:22
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На сегодняшний день по государственным контрактам в Москве работают 8 частных перевозчиков. Они обслуживают 211 городских маршрутов в 9 округах Москвы. Наибольшее количество маршрутов проходят в юго-восточном, северном и северо-восточном округах. За 2017 год автобусами коммерческих перевозчиков воспользовались 280 млн пассажиров.

Автобусы коммерческих перевозчиков работают в Москве по весенне-летнему и осенне-зимнему расписанию. Зимой маршруты следуют с уменьшенными интервалами. Это связано и с погодой, и с увеличением пассажиропотока после сезона каникул и отпусков. Число рейсов увеличено для снижениях времени ожидания транспорта в холодной период года. Согласно контрактам с частными перевозчиками, с 1 октября 2017 года до 30 апреля 2018 года на маршрутах было организовано более 820 дополнительных рейсов в будние дни и более 250 в выходные.

Маршрутная сеть наземного транспорта оптимизируется под запросы москвичей. За весь период работы коммерческих автобусов по государственным контрактам рассмотрено около 9 тысяч обращений пассажиров, более чем в 2000 случая специалисты выезжали на линию для выяснения и устранения существующих проблем.

В 2018 году планируются к вводу 29 маршрутов, 13 из которых - на территории Новой Москвы. Прогнозируемый пассажиропоток на этих маршрутах составит 16,36 миллиона человек в год. В общей сложности новые маршруты, которые запустят в 2018 году, будут обслуживать 195 автобусов большой, средней и малой вместимости.

Интервью: Александр Поляков - и. о. директора ГУП «МосгортрансНИИпроект».

Павел Павлов - руководитель ГКУ «Организатор перевозок».
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