Фестиваль «Наши общие возможности-наши общие результаты» в ГБУДО «Гермес»

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 27.01 18:33

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МЧС САО и ГБУДО ЦРТДЮ «Гермес» совместно с ВДЮОТ «Школа безопасности» детско-юношеского крыла РОССОЮЗСПАС провели фестиваль «Наши общие возможности-наши общие результаты». Наступивший 2018 год в МЧС России объявлен годом культуры безопасности. В рамках его проведения в МЧС северного округа 27 января проводится фестиваль «Наши общие возможности- наши общие результаты» где примут участие школьники округа. По задумке школьники должны будут участвовать в интерактивном квесте, где покажут свои знания в области пожарной безопасности, проявят смекалку и сообразительность. Ребята научатся оказывать первую помощь, получат профессиональные навыки действий в экстремальных и опасных ситуациях. Всех участников фестиваля, которых более 80 человек, ожидает увлекательная программа. Дети познакомятся с пожарно-спасательной техникой и ее оснащением, потренируются тушить условный пожар с помощью пожарного рукава. Маленьких гостей и их родителей пожарные угостят вкусной кашей и ароматным чаем из полевой кухни. Посетителям праздника будет предоставлена возможность узнать больше о пожарных и спасателях. Цель фестиваля — формирование культуры безопасности среди молодёжи северного административного округа, практическое обучение детей школьного возраста действием в условиях экстремальных ситуаций , а также популяризация деятельности пожарных и спасателей среди молодёжи.