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Холодно и морозно вечером в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
27.01 18:35
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К вечеру в столице значительно похолодало. На улице не комфортно и морозно.

  • 31
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