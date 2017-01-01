Зимний день в парке на Крылатских холмах

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 27.01 18:45

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В городе уже не так красивы зимние пейзажи, а в парках снег ещё чистый и белый, укрывает собой землю, создавая красивые виды.