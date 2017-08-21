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Главная  /  Репортажи  /  Первый парк ледникового периода открылся на западе столицы

Первый парк ледникового периода открылся на западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
27.01 19:18
  • 39
  • 1

Первый парк ледникового периода открылся на западе столицы. Аналогов такого интерактивного парка в Москве нет. Более 20-ти животных с подробным описанием встречают посетителей парка "Skazka". Саблезубые кошки, мамонт с детенышами, лев, кабан, пещерные медведи, платибелодон, квинкана и другие. Все это познавательно и интересно, не только совсем маленьким посетителям парка, но и взрослым. Пока дети знакомятся с представителями ICE парка, родители фотографируют экспонаты и читают о них на специальных табличках. Это уникальное место, где воссозданы древние животные, которые издают звуки и двигаются. Здесь можно увидеть многообразие животного мира той эпохи и поближе познакомиться с представителями, понаблюдать за ними.

  • 39
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    27.01 22:36
    http://www.mskagency.ru/materials/2747335
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