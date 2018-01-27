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Главная  /  Репортажи  /  Спасатели работают на месте серьезного ДТП на 19 км МКАД

Спасатели работают на месте серьезного ДТП на 19 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
27.01 19:54
  • 590
  • 1

Серьезное ДТП произошло на 19 км МКАД. На внутренней стороне кольца на Бесединском мосту столкнулись легковой автомобиль "БМВ", грузовая "ГАЗель" и рейсовый автобус. В результате аварии в легковом автомобиле оказался зажат человек. Прибывшие на место аварии пожарно-спасательные подразделения произвели деблокацию пострадавшего подростка и его срочно госпитализировали в Морозовскую больницу. Движение по внутренней стороне МКАД сильно затруднено.

  • 590
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    27.01 20:48
    АГН "Москва" в 20:22 http://www.mskagency.ru/materials/2747341 27.01.18
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