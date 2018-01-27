Спасатели работают на месте серьезного ДТП на 19 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 27.01 19:54

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Серьезное ДТП произошло на 19 км МКАД. На внутренней стороне кольца на Бесединском мосту столкнулись легковой автомобиль "БМВ", грузовая "ГАЗель" и рейсовый автобус. В результате аварии в легковом автомобиле оказался зажат человек. Прибывшие на место аварии пожарно-спасательные подразделения произвели деблокацию пострадавшего подростка и его срочно госпитализировали в Морозовскую больницу. Движение по внутренней стороне МКАД сильно затруднено.