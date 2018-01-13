Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Каширском шоссе

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Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Каширском шоссе. В районе дома 61 произошло столкновение автомобилей «Мазда» и «Опель». В результате бокового столкновения в автомобиле «Опель» оказались зажаты 3 человека. На место прибыли оперативные службы города. Двое пострадавших скончались в салоне покорёженного салона автомобиля, ещё одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу города. Причины ДТП установит следствие.