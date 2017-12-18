Плановый спуск лавин в Хибинах

Автор: Александра Иванова Дата публикации: 10:51

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Запланированный спуск лавин. Очень красиво и одновременно страшно. Съёмка из окна дома рядом с Хибинами в Мурманской области.