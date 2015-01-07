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Над Невой прогремел салют в честь полного снятия блокады Ленинграда

Автор:
Soho.nata
Дата публикации:
03:30
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27 января в Санкт-Петербурге по случаю 74-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремел салют.

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